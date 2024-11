ELi riigid leppisid kokku õhukaitse ja relvade arendamise koostöös

Paljud Euroopa riigid on viimastel aastatel suurendanud kaitsekulutusi, mis on ajendatud Venemaa sõjast Ukrainas. Samuti on kulutusi suurendanud kartus, et USA võib vähendada oma kohustusi Euroopa kaitsmisel, eriti NATO-sse kriitiliselt suhtunud Donald Trumpi ametiajal Valges Majas.