VIDEO ja FOTOD | Eesti pagulasabi süütas Vabaduse väljakul tuhat küünalt Ukraina toetuseks

Täna, 19. novembril, möödus tuhat päeva Venemaa täiemahulise sissetungi algusest Ukrainasse. „Need tuhat päeva on toonud endaga ulatuslikud purustused ja humanitaarkriisi, mis mõjutab miljoneid inimesi Ukrainas ning sunnib jätkuvalt tuhandeid põgenema oma kodudest,“ rääkis Eesti Pagulasabi juhataja Eero Janson.

„Venemaa korraldas ööl vastu pühapäeva Ukraina vastu viimase kolme kuu kõige ulatuslikuma raketirünnaku, mis kahjustas energiataristut üle terve riigi,“ rääkis Janson ning lisas, et üritusega avaldatakse toetust neile, kes on sõja tõttu kannatanud. „Küünalde süütamisega juhime tähelepanu, et tuhat päeva hiljem elavad inimesed Ukrainas endiselt keset sõda ja hävingut ning vajavad jätkuvalt humanitaarabi.“