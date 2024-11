Presidendi hariduspreemia pälvisid Audru Kooli direktor ja Reaalkooli füüsikaõpetaja

Riigipea ütles oma sõnavõtus laureaate tunnustades, et laureaatide tegevus toob esile Eesti hariduse tugevused. „Kui öeldakse, et Eestis on maailma parim haridus, ei taha ma sellega päriselt nõustuda,“ kõneles president Karis. „Ütleksin hoopis – meil on maailma parimad haridused.“ Ta rõhutas just mitmust. „Milleks seada ühele pulgale Põlvamaa väikekool ja Tallinna kesklinnas asuv gümnaasium, muusikatund Raplas ja matemaatikaklass Hiiumaal. Oma õpetamise viisid on klassides, kus on neli õppijat, ja nendes, kus on kakskümmend neli,“ põhjendas Karis.

Riigipea sõnul saab Eesti haridus kokku paljudest eripalgelistest õpetamise meetoditest ja formaatidest ning selle tugevus peitub asjaolus, et nõrku lülisid on vähe. „Kui saavad kokku õpetajate vabadus, koolijuhtide toetus ning haridustehnoloogia võimalused, on õppijatel, kus iganes Eestis, võimalus saada täisväärtusliku elu kindlustav haridus,“ ütles president Karis.

Tema sõnul on õpetamise mitmekülgsus vajalik, sest õppijadki erinevad. „Olgu õppija vajaduseks psühholoogiliselt toetav keskkond või andekus mõnes valdkonnas, suudavad tark õpetaja ja edukas haridussüsteem neile pakkuda parimat õppimise kohta ja viisi,“ rääkis riigipea. President Karise sõnul on oluline taibata, et igaühel meie hariduses on võim ja võimalus olla omal moel ning mõne õppija jaoks maailma parim haridus.

Noore haridustegelase preemiat rahastab Bolt ning noore haridustegelase reaalainete preemiat Microsofti arenduskeskus Eestis. Mõlema preemia suurus on 5000 eurot ning need on mõeldud taotlemise ajal 35-aastasele või nooremale inimesele, kes on saavutanud Eesti hariduselus väljapaistvaid tulemusi õpetades, õppematerjale koostades või haridusuuendusi eest vedades.

Egle Rumberg on sellest sügisest Audru Kooli direktor ja Lindi lasteaed-algkooli direktori kt. Enne seda juhtis ta seitse aastat Uulu Põhikooli, kuid alustas oma tööd koolis Sindi Gümnaasiumi matemaatikaõpetajana. Ta on Häädemeeste Vallavolikogu liige ja MTÜ Pärnumaa Koolijuhid liige.