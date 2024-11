GRAAFIKUD | 1000 päeva sõda. Kulunud on miljardeid eurosid, miljoneid mürske ja sadu tuhandeid elusid

Enne sõda elas Ukrainas hinnanguliselt veidi alla 40 miljoni inimese. EL-i andmeil on sellest arvust üle kümnendiku ehk 4,2 miljonit võetud pagulasena arvesse Euroopas, lisaks on ka neid lahkujaid, kes end ametlikult registreerinud ei ole. Kõige rohkem pagulasi elaniku kohta on vastu võtnud Saksamaa, Iiri Vabariik, Balti riigid, Slovakkia ja Tšehhi.