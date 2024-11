Yle: Soome-Saksamaa merekaabli lähedal oli selle purunemise eel väljalülitatud signaaliga Hiina laev

Vähemalt nelja laeva automaatse tuvastamise süsteemi (AIS) signaal näib olevat kaabli purunemisele eelnenud ööpäeva jooksul osa ajast olevat välja lülitatud olnud.

Üks neist laevadest oli Hiina alus Yi Peng 3, mille signaal kadus piirkonnas, kus kaabel purunes.

Signaal oli kadunud pühapäeva õhtul kella 18.30-st kuni esmaspäeval umbes kella üheni öösel. Kogu selle aja asus alus kaabli purunemiskoha lähedal.

Võimalik sabotaaž toimus andmesideettevõtte Cinia teatel esmaspäeval pärast kella nelja öösel.

Yi Peng 3 on 225-meetrine kaubalaev, mis tuli Soome lahele Egiptuse Port Saidi sadamast. Novembris näib see olevat käinud Venemaa Ust-Luga sadamas. Nüüd on laev teel tagasi Port Saidi ja asub Taani ranniku lähistel.

Merekaabli purunemiskoht on tiheda laevaliiklusega kogu ööpäeva jooksul, ütles Soome merepiirivalve juhtimiskeskuse ülem Joona Castrén.

Ta rääkis laevade signaali saatjatest üldiselt.

„Saatjad peaksid olema sisse lülitatud, aga võib olla mitmeid põhjuseid, miks signaali ei ole [Marine Trafficu sugustes] kommertsteenustes näha. Meie ise kasutame järelevalveks ka teisi tööriistu,“ ütles Castrén.

Laevade paiknemisandmed vahetult enne kaabli purunemist ei pruugi tingimata eriti midagi öelda.

Kui C-Lion1 puhul on tegemist sabotaažiga, on võidud näiteks lõhkeaine kaabli juurde paigutada juba nädalaid varem.

Pevkur: looduslik põhjus on hetkel välistatud

Kaitseminister Hanno Pevkur ütles Delfile, et erinevates riikides uurimised käivad, kuid hetkel käsitletakse seda kui võimalikku sabotaaži. „Aga eks uurimine peab selle kõik siis selgeks tegema, looduslik põhjus näib hetkel olevat välistatud,“ sõnas minister.

Pevkur ei soovinud spekuleerida, mis võib võimaliku sabotaaži eesmärk olla. Tema sõnul on vaja kõigepealt juhtunu kohta piisavalt infot koguda. „Laeva lipp on üks asi, aga teine asi on motiivid. Põhjused tuleb ikkagi uurimise käigus selgeks teha ja vaadata, kes selle laeva peal olid, kes oli kapten ja kas see oli ikkagi see laev või mitte,“ sõnas ta.

Minister tõdes, et rahvusvahelistes vetes on taoliste juhtumite ennetamine paratamatult keeruline, sest tegevusvabadus on oluliselt rohkem piiratud. „Aga eks me kolleegidega teistest riikidest arutame, mida me täiendavalt teha saame,“ ütles Pevkur.

