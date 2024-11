Kennedyst on saanud turvaline valik, Musk üritab otsuseid suunata. Trumpi uue valitsuse tegemist saadavad konflikt ja intriig

Donald Trumpi väljakuulutatud ministrite ja luurejuhtide kandidaatidest on mitu sellised, kelle ametissenimetamist ühegi varasema presidendi ametiajal poleks võimalikuks peetud. Kõik neli on mässitud erinevatesse skandaalidesse ning ei ole seni paistnud silma ka enda tulevase töövaldkonna tundmisega. Erandiks on justiitsministriks kandideeriv juristiharidusega poliitik Matt Gaetz, kelle ametissesaamine tundub tema tausta tõttu samal ajal kõige kahtlasem. Olukord on proovikiviks senati enamuse juhiks valitud John Thune´ile ja teistele vabariiklastele, kes peavad otsustama, millisel määral saavad nad endale lubada Trumpi tahte ignoreerimist, ilma et see lõpetaks nende poliitilist karjääri.