Kompromiss? Stalnuhhin loobub Narva volikogu esimeheks kandideerimast

„Mihhail Stalnuhhin käitub selles olukorras väärikalt,“ kommenteeris Raik Stalnuhhini otsust kandideerimisest loobuda. „Ta näeb, et nii edasi ei saa, Narva ei saa end ülejäänud Eestist välja lõigata, see ei ole võimalik ja ta astub kõrvale, see konkreetne käitumine väärib lugupidamist.“