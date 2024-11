VIDEOD | 1000 päeva sõda. Delfi TV kõige vaadatumad sõjakajastused näitavad konflikti inimlikku külge

Delfi raamatupidamise andmed näitavad, et meie ajakirjanikud on olnud Ukrainas füüsiliselt kohal veidi alla poole kogu sõjaperioodist ehk umbes 400 päeval. Kõige rohkem aega on seal veetnud venekeelse Delfi reporter Roman Starapopov, kes on sõjaaegses Ukrainas veetnud kokku 263 päeva. Kusjuures ta saabus sinna koos fotograaf Rauno Volmariga juba neli päeva enne invasiooni algust. Volmar on sõdivas riigis veetnud 100 päeva, Maalehe ajakirjanik Bianca Mikovitš 38 päeva ja Eesti Päevalehe erikorrespondent Krister Paris 32 päeva.