Katri Raigi fraktsioon Respekt koguneb õhtul arutama koostööd Mihhail Stalnuhhiniga

Katri Raik ja Mihhail Stalnuhhin tutvustasid esmaspäeval pressikonverentsil loodava võimuliidu koalitsioonilepingut. Pressikonverents Narvas ei läinud aga plaanipäraselt, Stalnuhhin nimetas Eestit Eesti NSV-ks, Sotside esimeest Lauri Läänemetsa fašistiks ning palju muudki. See tõi endaga kaasa pahameeletormi ning lõi kõikuma uue koalitsiooni püsimise.

Kui koalitsioon siiski sünnib, ei soovi sellega liituda kolm Respekti liiget: Anton Pratkunas, Anna Kovalenko ja Denis Larchenko. „Põhiline põhjus on Stalnuhhin, ja Stalnuhhin just sellisel ametikohal,“ ütles Pratkunas.

Ka teistel on sama põhjus, samuti toodi välja eilsel pressikonverentsil toimunu.

Täna õhtul koguneb Respekti fraktsioon, et asja täpsemalt arutada. Narva linnavolikogus on 31 kohta ning uus võimuliit oleks saanud arvestada 20 saadikuga. Alles jäänud 17st on 11 Stalnuhhini leerist, kuus Katri Raigi leerist. Kui vähemalt kaks saadikut otsustavad samuti koalitsiooni mitte toetada, ei saa nad enam volikogus ülekaalule loota.