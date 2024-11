Saksamaa kaitseminister Pistorius pakub Läänemere sidekaablite purunemise põhjuseks sabotaaži

Pistorius ütles enne Euroopa Liidu kaitseministrite kohtumist Brüsselis, et on ilmne, et tegemist oli hübriidtegevusega, vahendab Die Welt.

„Me peame ka oletama, et tegemist on sabotaažiga,“ ütles Pistorius.

Vähemalt ei arva Pistorius, et kaableid kahjustasid kogemata laevade ankrud. Pigem on see tema sõnul „selge märk, et seal midagi toimub“.