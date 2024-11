Välisminister Tsahkna FT-le: Euroopa peaks olema valmis saatma vägesid Ukrainasse Trumpi rahukokkuleppe toetuseks

Tsahkna ütles FT-le, et parim julgeolekugarantii Ukrainale on NATO liikmesus, nagu seda taotleb president Volodõmõr Zelenskõi, aga kui USA on vastu Ukraina NATO-sse kutsumisele, võib Euroopa olla sunnitud saatma oma vägesid, kui lahingutegevus on lõppenud, et hoida ära Venemaa uus agressioon.

„Kui me räägime tõelistest julgeolekugarantiidest, tähendab see, et tuleb õiglane rahu. Siis räägime me NATO liikmesusest,“ ütles Tsahkna. „Aga ilma USA-ta on see võimatu. Ja siis räägime me [garantii] igasugusest vormist tähendusega väed kohapeal.“