Trump kinnitas plaani kasutada USA sõjaväge sisserändajate massiliseks deporteerimiseks

Trump vastas oma sotsiaalmeediakanalis Truth Social konservatiivse organisatsiooni Judicial Watch juhi Tom Fittoni varem sel kuul tehtud postitusele, milles kirjutati, et Trumpi administratsioon „kuulutab välja üleriikliku eriolukorra ja kasutab sõjalisi vahendeid“, et tegelda ebaseadusliku sisserände probleemiga „massilise deporteerimise programmi“ kaudu, vahendab New York Times.