Paljud Eesti kodanikud ei oska hinnata, kas Trumpi saamine USA presidendiks on Eestile hea või halb

Seoses eelmisel nädalal Ameerika Ühendriikides toimunud presidendivalimistega, mille võitis vabariiklaste kandidaat Donald Trump. Viimases Ühiskonnauuringute Instituudi küsitluses paluti vastajatel hinnata, kui hea või halb võiks olla valimiste tulemus Eestile ning kui rahul nad ise sellega on.

Vastajatelt küsiti: „Ameerika Ühendriikide 47. presidendiks valiti Donald Trump. Kas see on Teie arvates Eestile hea või halb valik?“ 29% vastas „Halb“ või „Pigem halb“, 30% „Pigem hea“ või „Hea“ ning 41% ütles „Ei oska öelda“.

Lisaks küsiti: „Kui rahul Te olete Donald Trumpi võiduga Ameerika Ühendriikide presidendivalimistel?“ 41% vastas „Üldse ei ole rahul“ või „Pigem ei ole rahul“, 33% „Pigem rahul“ või „Väga rahul“ ning 27% ütles „Ei oska öelda“.

Tartu Ülikooli Johan Skytte poliitikauuringute instituudi kaasprofessor Martin Mölder kommenteeris tulemusi järgmiselt: „Ei ole üllatav, et välispoliitilised küsimused jäävad paljudele Eesti valijale pigem keeruliselt mõistetavaks ja nende mõjude osas on neil raske hinnangut anda. Just sellest kõneleb fakt, et mitte oluliselt vähem kui pooled (41.2%) Eesti kodanikest ei oska hinnata, kas Trumpi saamine USA presidendiks on Eestile hea või halb.“

„Kui vaadata valijaid, kes siin seisukohta omavad, on märgata selget erisust praeguse koalitsiooni ja opositsiooni vahel. Valitsuserakondade toetajate arvates on Trumpi saamine USA presidendiks Eestile pigem halb ning seega ei olda ka selle tulemusega rahul. Opositsioonierakondade toetajate meelest on see aga Eestile pigem hea ja ollakse tema valimisega rahul,“ rääkis Mölder.

„Kõige konkreetsemal seisukohal on siin EKRE valijad, kes peaaegu üksmeelselt leiavad, et Trump on Eestile hea ning kes on valimiste tulemusega rahul. Nende hulgas on ka „ei tea“ vastanute osakaal kõige väiksem. Samas ka Keskerakonna ja Parempoolsete toetajad pigem leiavad, et Trumpi presidentuur on Eestile hea, kuigi Parempoolsete valijad selle valimistulemusega üldiselt rahul ei ole,“ selgitas ta.