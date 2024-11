Elon Musk süüdistab Suurbritannia valitsust stalinistliku poliitika elluviimises

Musk postitas enda poolt omatud sotsiaalmeediaplatvormis X, et „Suurbritannia on minemas täielikult Stalini teed“.

Suurbritannias võimul olev leiboristide partei avalikustas eelmisel kuul vastuolulise maksustusplaani, mille üheks osaks on osade talude pärandimaksuvabastuse kaotamine. UK riikliku põllumeeste liidu hinnangul on plaanil põllumajanduse jaoks katastroofilised tagajärjed. Teisipäeval on Londonis oodata laialdasi põllumeeste meeleavaldusi.