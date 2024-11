Saksamaa kuulutas välja tuhandete tehisaru poolt kontrollitud droonide tarne Ukrainale

Uudis droonide saatmise kohta järgnes sellele, kui USA valitsusallikad teatasid pühapäeval meediale, et riik on lõdvendanud Ukrainale USA päritolu kaugmaarakettide kasutamiseks kehtestatud piiranguid. Uue kokkuleppe järgi võib Ukraina kasutada rakette ATACMS ka Venemaa tagalas.

Pistorius ütles, et „Droonide saamine on suur edasisamm ukrainlaste, sest need töötavad AI abil ning nende abil on võimalik vältida vaenupoole elektroonilisi kaitsevalle.“ Saksa ettevõtte Helsing poolt toodetud droonid „ulatuvad lendama 30-40 km kaugusele rindejoone taha ning nende abil on võimalik võtta sihikule vastase juhtimispunktid ja logistika sõlmed“, lisas Pistorious.