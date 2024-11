PARDAKAAMERA VIDEO | Uskumatu möödasõit lõppes imekombel ohvriteta. „Eluohtlik idioot!“

Esmaspäeva hommikul kella 10 paiku olid Tallinn-Rapla maantee liiklejad tunnistajaks verdtarretavale möödasõidule, mille puhul on ime, et keegi tõsiselt viga ei saanud.

Liikleja postitas video Kohila valla elanike sotsiaalmeediagruppi, kus see on kogunud kümneid vastakaid reaktsioone. Möödasõidu sooritajat nimetatakse „eluohtlikuks idioodiks“ ning kiidetakse teiste liiklejate reaktsioonikiiruseid.

Hullumeelne manööver on sedavõrd õudsam, et vähem kui 300 meetri pärast ootasid Volvot ees keskpiirded. Liikleja kinnitusel oli teekate ka õrnalt märg. „Kui videot vaadata siis mulle tundub, et möödasõitev Volvo alustas manöövrit napid kaks-kolm sekundit enne kui minu ees sõitva Volvo pidurituled süttisid.“