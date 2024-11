VIDEO | Odessa langes taas Vene raketilöögi alla. Hukkus vähemalt 10 ja sai viga ligi 40 inimest

Politsei teatel kasvas hukkunute arv kümneni. Nende hulgas on seitse politseinikku – uurijad ja konvoiteenistuse töötaja – ning meedik ja kaks kohalikku elanikku. Vigastada sai 39 inimest, kelle hulgas on neli last ja 14 korravalvurit.

Vigastatute hulgas on neli last vanuses 7, 10 ja 11 aastat ning kes on keskmise raskusastmega seisundis haiglas. Haiglas on ka 30 täiskasvanut, kellest kolm väga raskes seisundis, teatas Kiper.