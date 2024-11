Peking kutsus kiirele relvarahule Ukrainas ja eitas oma droonide Venemaale saatmist

„Kiire relvarahu ja poliitiline lahendus teenivad kõigi poolte huve,“ ütles Hiina välisministeeriumi kõneisik Lin Jian pressikonverentsil, vahendab AFP. „Kõige kiireloomulisem asi on aidata kaasa olukorra jahtumisele niipea kui võimalik.“

Hiina ise esineb Ukraina asjus neutraalsena ja väidab, et ei saada kummalegi poole surmavat abi. Samas on Hiina Venemaa lähedane poliitiline ja majanduslik liitlane ning NATO riigid on nimetanud Hiinat sõjale „otsustavaks kaasaaitajaks“. Hiina ei ole Venemaa kallaletungi Ukrainale hukka mõistnud.

„Hiina on alati julgustanud ja toetanud kõiki jõupingutusi kriisi rahumeelseks lahendamiseks,“ ütles Lin, lisades, et Peking on valmis mängima konstruktiivset rolli Ukraina kriisi lahendamisel omal viisil.

Lin tõrjus väiteid, et Euroopa Liidu ametnikud on saanud tõendeid, et Venemaa kasutab sõjas Hiinas toodetud droone. Lin väitis, et Peking ei ole kunagi andnud konflikti osapooltele surmavaid relvi, ning on algusest peale rangelt kontrollinud sõjalisi ja kahese kasutusotstarbega droone vastavalt seadustele ja regulatsioonidele.

„Loodame, et asjasse puutuvad riigid ja isikud ei tee pööraseid spekulatsioone ega määri ja laima Hiinat ilma faktilise aluseta,“ ütles Lin.

