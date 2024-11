VIDEO ja BLOGI | Narvas võimuliidu moodustanud Raik ja Stalnuhhin tutvustasid koalitsioonilepet. Stalnuhhin nimetas Eestit Eesti NSV-ks

Katri Raik sõnas, et nemad ise võimuliidu moodustamiseks läbirääkimisi ei alustanud. „Fraktsioon Narva lihtsalt lagunes,“ sõnas ta. Tema enda sõnul valis ta omale partneri usaldusväärsuse ja stabiilsuse järgi.

Raik kinnitas, et kahe kõige tähtsama ametiga seotud kokkulepe on saavutatud. Volikogu esimeheks saab Mihhail Stalnuhhin ja linnapeaks Katri Raik. Uuel võimuliidul on 31-liikmelises volikogus 20 kohta, millest üheksa kuulub Raigi fraktsioonile Respekt ja 11 Stalnuhhini loodavale uuele fraktsioonile.

Samuti rääkis Raik pressikonverentsil, et sotsiaalküsimustega tegelevaks abilinnapeaks saab Marina Šurupova Stalnuhhini fraktsioonist ja majandustegevustega abilinnapea koht kuulub Raigi fraktsioonile, aga inimest sellele kohale veel otsitakse. Haridusteemadega hakkab Raik aga ise tegelema.

Uue võimuliidu sündimise ajal on põhjustanud poleemikat sotsiaaldemokraadist Raigi koostöösoov Mihhail Stalnuhhiniga, kes on esinenud korduvalt avalikkust pahandanud Venemaa-Ukraina sõja ja Eesti valitsuse teemaliste sõnavõttudega. „Me oleme kokku leppinud, et räägime Narva asjadest ja ei võta sõna riigiküsimustes koalitsiooni ega selle osapoolte nimel,“ rääkis Raik.

Ka pressikonverentsil uuriti Mihhail Stalnuhhinilt, kas too peab siiani valitsuse liikmeid fašistideks. „Ma pole vanuses, kus saan muuta oma vaateid. Arvan endiselt, et sigadus, mis siin teatud päevil tekitati (Stalnuhhin räägib Narvas punamonumentide eemaldamisest - toim), seda polnud vaja teha. Inimestega tulnuks rääkida, kellelgi oli vaja seda teha provokatiivsel kujul nii, et see oleks praegustele elanikele valus,“ sõnas Stalnuhhin. Küsimusele, kuidas too suhtub aga Ukraina sõtta vastas Stalnuhhin, et ta on sõja vastu.