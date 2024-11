OTSEPILT ja -BLOGI | Narvas uue võimuliidu moodustanud Katri Raik ja Mihhail Stalnuhhin tutvustavad uut koalitsioonilepet

Hea lugeja, kui blogi ei avane, värskenda lehte!

Raik kinnitas eelmisel nädalal Delfile, et kahe kõige tähtsama ametiga seotud kokkulepe on saavutatud. „Seal on kirjas, et volikogu esimeheks saab Mihhail Stalnuhhin ja linnapeaks Katri Raik,“ lausus ta. Uuel võimuliidul on 31-liikmelises volikogus 20 kohta, millest üheksa kuulub Raigi fraktsioonile Respekt ja 11 Stalnuhhini loodavale uuele fraktsioonile.

Uue võimuliidu sündimise ajal on põhjustanud poleemikat sotsiaaldemokraadist Raigi koostöösoov Mihhail Stalnuhhiniga, kes on esinenud korduvalt avalikkust pahandanud Venemaa-Ukraina sõja ja Eesti valitsuse teemaliste sõnavõttudega. „Me oleme kokku leppinud, et räägime Narva asjadest ja ei võta sõna riigiküsimustes koalitsiooni ega selle osapoolte nimel,“ rääkis Raik.

„Oleme neid asju omavahel arutanud ja loodan, et kokkulepped peavad. Ma ei jaga Mihhail Stalnuhhini seisukohti Ukraina sõja suhtes,“ rääkis Raik ja märkis, et koalitsioonilepingus on punktid Eesti vabariigi seaduste järgimise kohta. „Püüame hoida need teemad erinevates sahtlites,“ lisas ta.

Jaan Toots sõnas Delfile, et jõujooned olid volikogus muutumas nii ehk naa. Keskerakonna fraktsioon tema endaga eesotsas tegi Raigile ettepaneku, et võiks koos linna juhtida. „Meil olid 3-4 korda kohtumised. Pakkusin talle, et mina oleksin edasi linnapea, tema aga volikogu esimees. Kõik oli praktiliselt koos, aga esmaspäeval ta teatas, et hakkab läbirääkimisi pidama Stalnuhhiniga,“ kirjeldas Toots sündmuste käiku.

Ta nentis, et Stalnuhhin teadis väga hästi, millest Raik unistab, ning pakkuski linnapea kohta. „Raigi jaoks on tähtis just tema isiklik positsioon. Õnne neile, eks elu näitab, kuidas sellega läheb,“ arutles Toots.

Raik võeti linnapea kohalt maha mullu septembris, kui läks läbi tema umbusaldus. Toots on Narva meeriks olnud veidi üle aasta. Raik oli selles ametis 2020. aasta 30. detsembrist 2021. aasta 16. augustini ning taas 2021. aasta 16. detsembrist 2023. aasta 16. septembrini.

