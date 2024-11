Kohtud plaanivad uuel aastal mitu maja sulgeda. Töötajate koondamise tõttu pikenevad menetlusajad

Justiitsministeerium seadis kohtutele eesmärgiks kärpida järgmise kolme aasta jooksul oma kulutusi ligi 10 miljoni euro võrra. Järgmise aasta eelarve kohta on hakatud samuti juba ettepanekuid tegema. Näiteks on luubi all Põlvas tegutsev Võru kohtumaja. „Olukorda põhjalikult analüüsides on Tartu maakohus leidnud, et Võru kohtumaja kahe maja lahti hoidmine ei ole praeguste eelarvevahendite juures võimalik,“ ütles Tartu maakohtu esimees Marek Vahing.