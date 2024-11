Must reede juba täna – Office Pro võti ainult 15,29 eurot!

Kui sul on uus arvuti või soovid oma vana arvutit uuendada, on praegu ideaalne aeg soetada Microsofti tarkvaralitsentse, sest saad need aasta madalaima hinnaga: eluaegne Windows 11 Pro litsents maksab vaid 13,25 eurot (tavahind 199 eurot)!

Nüüdsest on võimalik soetada ka Microsoft Office Professional 2019 erihinnaga, vaid 25,29 euro eest. Samuti on Microsoft Office Professional 2016 saadaval aasta madalaima hinnaga – vaid 15,29 euro eest eluaegseks kasutamiseks, mis sobib ideaalselt neile, kellel on väiksem eelarve. Ära jäta seda võimalust kasutamata, et soetada tõhus töövahend oluliselt soodsama hinnaga kui tavaliselt.

Hangi Microsoft Office alates vaid 11 eurost (sooduskoodi pole vaja)!