Tallinnas eritoega lastele haridust pakkuva koolimaja tulevik on segane. Jašin: see on Keskerakonna tegemata töö

Moodulmajas on seitse klassiruumi. „Neile HEV lastele ongi vaja teistsugust ruumilahendust. Moodulmaja pole loomulikult selline kaasaegne õpikeskkond, aga siiani on see aidanud meil oma probleeme lahendada,“ tõdes Ristiku põhikooli direktor Katrin Luhaäär.