Bloomberg: Erdoğan esitleb oma plaani sõja külmutamiseks Ukrainas. Kremli sõnul ei ole see vastuvõetav

Türgi ametiisikud tunnistavad, et Ukrainal on seda ettepanekut keeruline vastu võtta, aga nad usuvad, et see on kõige realistlikum lähenemine. Nende eesmärk on lükata arutelud okupeeritud territooriumide pikaaegsema saatuse kohta edasi, et keskenduda kõigepealt stabiilse relvarahu saavutamisele.