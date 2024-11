Peterburis kukkus viienda korruse rõdult surnuks Maria teatri esitantsija Vladimir Škljarov

„Volodja oli kodusel režiimil, valuvaigistite all ja valmistus jalalabaoperatsiooniks. Ta läks rõdule värsket õhku hingama ja suitsetama, kaotas tasakaalu (väga kitsas rõdu) ja kukkus alla (viiendalt korruselt). Rumal, talumatu juhus. Ta armastas elu, perekonda, jumaldas lapsi ja oma vaatajat,“ kirjutas Bartnovskaja Telegramis, vahendab RTVI.

Ajaleht Komsomolskaja Pravda kirjutas õiguskaitseorganite allikale viidates, et intsident leidis aset öösel Vassili saarel. Venemaa uurimiskomitee Peterburi peauurimisvalitsusest öeldi Fontankale, et juhtumit kontrollitakse, aga esialgsetel andmetel on surma põhjus õnnetusjuhtum.