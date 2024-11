VIDEO | Vene rakett tappis Ukrainas Sumõs 11 inimest

Sumõ oblasti prokuratuur teatas hiljem, et hukkus kaheksa inimest, kelle hulgas oli laps, ja kümnetest vigastatutest. Löök anti kell 20.37.

Kahjustada said vähemalt kümme kortermaja ja transpordivahendid.

Ukraina siseminister Ihor Klõmenko kirjutas, et kahjustatud majast evakueeriti üle 400 inimese..

Prokuratuur täpsustas, et hukkunute hulgas olid üheksa-aastane poiss ja 14-aastane tüdruk ning 20 vigastatu hulgas oli kolm last.

Kobzar teatas täna hommikul, et hukkunute arv on kasvanud 11-ni ja vigastatuid on 89, neist 11 lapsed.