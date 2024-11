Kas lihtsalt raamatupidaja või toetav koostööpartner?

Automatiseerimine – kas oht või võimalus?

Nagu pea kõigis teistes eluvaldkondades, on ka raamatupidamismaailmas digitaliseerimine ja automatiseerimine üha olulisemad aja- ja ressursisäästjad. Leppiku sõnul on niisugused uuendused vähendanud rutiinset ja ajamahukat manuaalset sisestustööd ning seeläbi ka eksimuste riski. „Küll aga on oluline välja tuua, et igasugused automatiseerimised toimivad ettevõtte huvides vaid juhul, kui need on oskuslikult tehtud. Oluline on oskus raamatupidamisprogrammidega töötada seadistuste tasemel ja programmide loogikat mõista. Valed seadistused võivad tuua ettevõttele hoopis kahju – näiteks tasumata maksude näol,“ räägib spetsialist.

Automatiseerimisega kaasneb aga tema sõnul ka murettekitav kõrvaltrend, milleks on automaatika pimesi usaldamine ja kontrollide puudumine. „Vana hea „usalda, aga kontrolli“ kehtib siin igati. Masin teeb, mida teda on seadistatud tegema, kuid lõpliku väärtuse loob siiski inimene, kes tuvastab ühtlasi ebaregulaarsed praktikad, mitterutiinsed tehingud, andmete järjepidevuse jpm,“ rõhutab Leppik inimtööjõu olulisust ja vastutuse rolli.

Raamatupidamine on peensuste mäng

Kiirelt muutuvas maailmas ja üha kasvavate aruandluskohustuste taustal on kvaliteetsed andmed ning nende kättesaamise lihtsus võtmetähtsusega.

„Tänapäeval on väga paljudel – ka väga suurtel – ettevõtetel kasutusel vananenud raamatupidamise protsessid ja tehnoloogia. Näeme veel endiselt ettevõtteid, kus arvete kinnitamine toimub paberil allkirjaga ja aruandeid koostatakse käsitsi. See ei ole vale, kuid kasutamata on oluline võimalus aja- ja rahasäästuks. Varem või hiljem jõuab kätte ka aeg, kus vananenud süsteemid enam ei toimi, seega on igati soovitav panustada kaasaegse ja tulevikuvalmis raamatupidamise sisseseadmisesse,“ soovitab Leppik ja lisab, et sugugi mitte kõik muudatused ei eelda suuri investeeringuid.

