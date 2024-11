Trump nimetas energiaministri kandidaadiks frakkimisettevõtja, kes eitab kliimakriisi

Otsus on järjekordseks signaaliks, et Trumpi administratsioon hakkab toetama fossiilkütuste tootmise sektorit, nagu lubati ka kampaania käigus. Üks Trumpi kampaania loosungeid oli „Drill, baby, drill“ ehk lubadus rajada arvukalt uusi puurauke. Suuri takistusi Wrighti ametissekinnitamisele senatis ei prongoosita.

Wrighti asutatud ja juhitud firma Liberty Energy teenindab kaevandusettevõtteid, mis kasutavad frakkimist. Frakkimise käigus pumbatakse puuraukudesse vedelikku ja laiendatakse sellega kivimis asuvaid lõhesid, et saada kätte raskesti ligipääsetav gaas või nafta. Kuna tegu on vett ja õhku reostava meetodiga, tekitab frakkimine mõnel pool poliitilist vastasseisu. Meetodit Eestis ei kasutata ning Prantsusmaal ja Saksamaal on see keelatud.