Kaitseekspert Indrek Kannik: ühed Trumpi ministrikandidaadid on tõsiseltvõetavad, teised mitte ning see on kõik väga trumpilik

Ta on tuntud oma vastuseisu poolest Ameerika sõdadele välismaal ning sümpaatia poolest autokraatidele nagu Venemaa juht Vladimir Putin või Süüria juht Bashar al-Assad, kirjutab Politico. Samuti on ta öelnud, et Venemaa-Ukraina sõda oleks saanud vältida, kui lääs oleks garanteerinud, et Ukraina ei pääse kunagi NATOsse. Kongressis olles tegi ta 2017. aastal salajase reisi Süüria diktaatoriga kohtumiseks, öeldes hiljem, et al-Assad „ei ole Ameerika Ühendriikide vaenlane“.