Leht: Põhja-Korea saadab lisaks sõduritele Kurski oblastisse ka suurtükke

Väiteid vahendas laupäeval esimesena Briti leht Financial Times. Ukraina sõnul on osa antud relvadest toodud Kurski oblastisse vasturünnaku toetamiseks, millest võtab koos Vene relvajõududega osa kuni 11 000 Põhja-Korea sõdurit.

Leht märgib, et Põhja-Korea relvade kvaliteet jätab sageli soovida ning Lõuna-Korea luure varasemate teadete järgi on Venemaale tarnitud 1970.-tel aastatel toodetud laskemoona. Lõuna-Korea hinnangul on Venemaa tänavu juuni seisuga saanud Põhja-Koreast umbes 4,8 miljonit mürsku. President Yoon Suk-yeol ütles novembri alguses, et Lõuna-Korea ei välista Ukrainale relvade tarnimist.