Xi Jinping kohtus Bideniga ja lubas, et Hiina teeb USA-ga koostööd ka Trumpi ajal

Biden märkis, et kuigi kaks riigijuhti pole alati sama meelt, saavad nad omavahel ausalt ja otsekoheselt mõtteid vahetada. Valge Maja sõnul jagavad Xi ja Biden arvamust, et sõjalised otsused peavad jääma inimeste teha ja neid ei tohi delegeerida tehisintellektile.

Muu hulgas arutati ka Põhja-Korea teemat ja riigi sekkumist Vene-Ukraina sõtta. Valge Maja julgeolekunõuniku Jake Sullivani sõnul meenutas Biden kohtumisel, et Hiina on ametlikult konflikti laiendamise ja eskaleerumise vastu ning peaks seetõttu püüdma kasutada oma mõjujõudu, et Põhja-Korea enam sinna lisasõdureid ei saadaks.

Xi ütles kohtumisel, et Hiina eesmärk on hoida suhted USA-ga stabiilsed ja kestlikud ning see ei muutu ka pärast Donald Trumpi võitu USA presidendivalimistel. „Hiina on valmis töötama uue USA administratsiooniga, et säilitada suhtlust, laiendada koostööd ja tegeleda erimeelsustega.“