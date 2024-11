Ukrainat tabas öiste droonirünnakute järel massiivne raketirünnak, kannatada said elektrijaamad

Energiafirma DTEK tunnistas pressiteates, et osades nende elektrijaamades sai tehnika tõsiselt kahjustada. Inimohvreid töötajate seas esialgsetel andmetel ei ole. Firma märkis, et tegu on tänavu kaheksanda ulatuslikuma rünnakuga nende taristu vastu.

„Massiivne kombineeritud löök kõigi Ukraina regioonide vastu: täna öösel ja hommikul kasutasid Vene terroristid erinevaid droone, eeskätt Shahede,“ ütles Zelenskõi. „Tiibraketid, ballistilised ja aeroballistilised raketid, Tsirkonid, Iskanderid, Kinžallid. Vaenlase sihtmärk oli meie energiataristu, kogu Ukrainas. Kahjuks on otsetabamused ja allalangenud raketitükid tekitanud rajatistele kahju. Mõkolajivis sai surma kaks inimest ja viga kuus, sealhulgas kaks last. Minu kaastunne ohvrite peredele ja sõpradele. Praegu on osad piirkonnad ilma elektrita, tagajärgede likvideerimiseks ja taastamistöödeks on toodud kõik vajalikud jõud.“