INTERVJUU | Endine kapo juht Arnold Sinisalu: kahtlen, kas valimisõiguse kaotamisega lahendame probleeme või tekitame neid juurde

Endine kaitsepolitsei (kapo) peadirektor Arnold Sinisalu sõnas RusDelfile, et arutelu Vene ja Valgevene kodanike hääleõiguse äravõtmise teemal on arusaadav, kuid mittekodanike mõju valimistel on väike ning põhiseaduse muutmine ei peakski olema kerge protsess.