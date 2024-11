Vene luurelaeva märgati Iiri vetes, kriitilise tähtsusega kaablite läheduses

Vene luurelaeva märgati alates esmaspäevast mitmetes kohtades Iirimaa läheduses. Neljapäeval oli laev Iirimaa majandusvööndis pealinnast Dublinist idas, 5-7 kilomeetri kaugusel Iirimaad ja Ühendkuningriiki ühendavatest kaablitest, vahendab The Guardian.

Jantar on ametlikult klassifitseeritud kui üldiste okeanograafiliste uuringute abilaev. Laev on mereväest eraldiseisev ja sellele annab ülesandeid Venemaa kaitseministeeriumi üksus.

Pärast Läänemere gaasijuhtme ja Soome ning Eesti vaheliste merealuste internetikaablite väidetavat sabotaaži on sel aastal korduvalt tõstatatud muret Euroopa kriitilise infrastruktuuri üle. Augustis tunnistas Hiina, et Hongkongi lipu all sõitev laev kahjustas gaasijuhet juhuslikult.