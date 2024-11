Kreml Putini telefonikõnest liidukantsler Scholziga: Venemaa on valmis energiakoostööks

Venemaa on „alati rangelt täitnud“ oma lepingulisi kohustusi energiasektoris ja on „valmis vastastikku kasulikuks koostööks, kui Saksamaa pool näitab selle vastu huvi“, öeldi Kremli avalduses.

Saksamaa sõltus enne Ukraina sõda suuresti Vene gaasist, kuid otsetarned lõppesid pärast Nord Streami gaasijuhtmete lõhkumist 2022. aastal. Sõja tõttu on Saksamaa ja teised Euroopa Liidu riigid kehtestanud Venemaale sanktsioone ja astunud samme, et mitte sõltuda Venemaa naftast ja gaasist.

Putin on varasemalt öelnud, et sõda võib lõppeda, kui Kiiev loobub oma NATO ambitsioonidest ja loovutab neli osaliselt Venemaa poolt okupeeritud piirkonda. Ukraina on need tingimused tagasi lükanud.