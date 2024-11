Zelenskõi sõnul võib sõda Trumpi administratsiooni all kiiremini lõppeda

Trumpi võit 2024. aasta USA presidendivalimistel on toonud Ukraina jaoks kaasa uue ebakindluse võitluses Venemaa sissetungi vastu seoses lääne tulevase sõjalise abiga.

„Õiglane rahu on meie jaoks väga oluline, et ei tekiks tunnet, et oleme kaotanud parima teile [ukrainlastele] peale surutud ebaõigluse pärast. Sõda lõpeb, kuid täpset kuupäeva ei ole,“ ütles Zelenskõi intervjuus, vahendab Kyiv Independent.

„Kindlasti lõpeb sõda selle meeskonna poliitikaga, kes nüüd Valget Maja juhib, kiiremini. See on nende lähenemine, nende lubadus oma ühiskonnale ja see on neile ka väga oluline,“ lisas ta.

Ukraina juht märkis, et tal oli Trumpiga „konstruktiivne suhtlus“, mille käigus esitas Ukraina oma nägemuse rahust. Zelenskõi sõnul kuulas Trump Kiievi seisukohta ja valitud USA president ei öelnud midagi, mis oleks sellega vastuolus.

Trump väitis oktoobris toimunud kampaaniaüritusel, et sai oma esimese ametiaja jooksul Venemaa presidendi Vladimir Putiniga „väga hästi läbi“ ja vihjas, et Putin on väljendanud ambitsioone Ukraina kontrollimiseks.

Pärast oma valimisvõitu hoiatas Trump väidetavalt Putinit telefonikõnes, et ta ei eskaleeriks sõda. Kreml eitas hiljem sellise kõne toimumist.

