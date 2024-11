Iraani ametnik kohtus pingete leevendamiseks Trumpi liitlase Muskiga

Iraani ÜRO suursaadik Amir Saeid Iravani kohtus esmaspäeval New Yorgis Muskiga, ütles USA ametnik. Musk on Trumpi liitlane, kes nimetati sel nädalal juhtima loodavat valitsuse tõhustamise ametit (DOGE).

Trumpi üleminekumeeskond ei kinnitanud ega eitanud kohtumist. Iraani ÜRO esindus keeldus meediale kommentaare andmast, öeldes, et ta ei esita avalikke avaldusi „kahe riigi vahel vahetatud ametlike sõnumite“ kohta, vahendab AP.

Luureametnikud on öelnud, et Iraan on Trumpi teise ametiaja vastu, pidades teda Washingtoni ja Teherani vahelisi pingeid suurendavaks. Trumpi esimesel ametiajal lõpetas tema administratsioon tuumalepingu Iraaniga, taaskehtestas sanktsioonid ja andis korralduse Iraani kindrali Qassem Soleimani tapmiseks, mis ajendas Iraani juhte kättemaksu vanduma.