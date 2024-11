Zelenskõi: Scholz avas Putinile helistamisega Pandora laeka

Saksamaa valitsuse pressiesindaja ütles, et kantsler Olaf Scholz kutsus Putinit üles alustama Kiieviga kõnelusi, mis avaks tee „õiglasele ja kestvale rahule“. Zelenskõi büroo allika sõnul teavitati Ukraina juhti kõnest ette ja ta hoiatas Scholzi Putinile helistamise eest, vahendab Reuters.

„Olafi kõne on minu arvates Pandora laegas. Nüüd võivad olla teised vestlused, teised kõned,“ ütles Zelenskõi. Ta lisas, et Putin on kaua soovinud isolatsiooni nõrgenemist ja tavapäraste läbirääkimiste pidamist, mis ei ole tulemuslikud.

Kiiev on öelnud, et Venemaa ei ole valmis pidama läbirääkimisi sõja lõpetamise üle heauskselt. Nende sõnul vajab Ukraina enne relvarahu sõlmimist tugevat julgeolekugarantiid, et takistada Venemaa pealetungi tulevikus.

Zelenskõi ütles, et Moskva on korduvalt kasutanud läbirääkimisi oma huvide edendamiseks Ukraina kulul, viidates arvukatele läbirääkimisvoorudele seoses 2014. aastal puhkenud konfliktiga Ukraina idaosas.

„See andis Venemaale võimaluse mitte midagi oma poliitikas muuta, mitte midagi sisuliselt teha ja just see viis selle sõjani,“ ütles ta oma õhtuses kõnes.

Berliin on Ukraina suur rahaline toetaja ja suurim relvade pakkuja USA järel, kuid USA toetuse jätkumine pole kindel. Pärast Donald Trumpi valimisvõitu on Euroopas tekkinud kartused, et ta katkestab Kiievile üliolulise abi ja sunnib saavutama rahu.

