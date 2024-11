Aktivistide teatel vahistati Valgevenes enne eelseisvaid presidendivalimisi poliitvangide sugulasi

Eksiilis viibiv Valgevene opositsiooniliider Svjatlana Tsihhanovskaja mõistis vahistamised hukka, öeldes, et see on „löök solidaarsusele valgevenelaste seas jaanuaris toimuvate pseudovalimiste eel“.

Poliitvange ja dissidente abistava grupi BySol juht Andrej Strõžak ütles AP-le, et tema organisatsioon annab endast parima, et aidata riigist lahkuda inimestel, kes kardavad vahistamist. „BySoli evakuatsiooniteenus on töötanud täisvõimsusel. Meil on palju taotlusi,“ lisas ta.