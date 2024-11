VIDEO ja FOTOD | Reformierakond tähistab 30. sünnipäeva. Michal: poliitika on muutunud asjalikumaks

„Tunnistan, et minu jaoks see põhiline märksõna, mida ma Reformierakonnast otsisin ja leidsin, oli ikkagi iseolemine, iseotsustamine, isetoimetamine – see oli põhjus, miks ma tulin. /.../ Ajad on veidi muutunud, poliitika on muutunud märksa asjalikumaks, sellel ajal oli see kõik ikka vähe metsikum,“ rääkis Michal erakonna algusaastatest.