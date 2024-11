Erakonna tänane esimees on Kristen Michal. Tema eelkäijateks on Siim Kallas (1994-2004), Andrus Ansip (2004-2014), Taavi Rõivas (2014-2017), Hanno Pevkur (2017-2018) ning Kaja Kallas (2018-2024). Kõik neist, va Pevkur, on olnud ka Eesti peaministri ametis.