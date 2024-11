„PÄEVAKORD“ | Katri Raiki diil: täielikult moraalitu, aga absoluutselt praktiline

„On absurdne, et Narva koalitsioonileppes peab ühele osapoolele üle kordama, et linnas aetakse asju Eestis kehtivate seaduste alusel,“ ütles Eesti Ekspressi ajakirjanik Urmas Jaagant. Samas tõdes ta, et poliitilisest pragmaatikast lähtudes tegi Raik ainuvõimaliku käigu – poliitiku eesmärk on saada võimule ja kui see võimalus avaneb, tuleb seda kasutada.

Maalehe peatoimetaja Hindrek Riikoja sõnul ei kaalu see üle asjaolu, et Raik on valmis minema koostööle inimesega, kelle vaated on väga lähedased Venemaa omadele ning kes oma seisukohtade tõttu ka Keskerakonnast välja heidetud.

Greete Lehepuu Eesti Ekspressist tõdes, et mõeldes eelolevatele valimistele on siin kaks vaadet. „On hea, et on linnapea keegi, kes ei ole Stalnuhhin või ka Jaan Toots, kes ei suutnud seal mägesid liigutada. Raiki eestimeelsuses ja suutlikkuses seal Narva poliitikas ujuda pole kahtlust,“ ütles ta. „Negativne pool – Stalnuhhiniga koalitsiooni tehes ehitab Raik talle pjedestaali, kus Stalnuhhin saab valimiste eel silma paista.“

Veel „Päevakorras“:

