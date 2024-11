FOTOD | Enamik kurikuulsaid märke koristati Kaarli puiesteelt ära. Huvilised tulid „vaatamisväärsust“ pildistama

Õigemini nüüd siis uuest versioonist. Valdav osa märke on minema viidud. Üks on alles Kaarli puiestee ja Roosikrantsi tänava ristumiskoha läheduses. Teine aga teises otsas, Tõnismäe pool.

Teisipäevasel Tallinna linnavalitsuse pressikonverentsil rääkis linnapea Jevgeni Ossinovski (SDE), et Kaarli puiestee liiklusmärkide alleed kindlasti heaks kiita ei saa ning märgid eemaldatakse. „Eks see on üks näide sellest, kuidas teatud mõttes legalism pressib üle terve mõistuse, kus püütakse kõiki võimalikke olukordi juriidiliselt sajaprotsendiliselt korrektselt välistada ja tulemuseks on jamps,“ sõnas Ossinovski.