Iisraeli rünnak tappis Liibanonis vähemalt 15 päästetöötajat

Baalbeki lähedal Dourisis antud löök hävitas tsiviilkaitsehoone, mis on seotud Liibanoni valitsuse, mitte Iraani toetatud relvarühmitusega Hezbollah. Kohalik kuberner Bachir Khodr ütles, et ohvrite hulgas on ka linna tsiviilkaitseülem Bilal Raad, vahendab BBC News.