KUULA | Tegelikkus tossu taga: mida peaksime e-sigarettidest teadma?

Ümberringi vaadates jääb justkui tunne, et e-sigarettide tarvitamine on viimaste aastate jooksul tõusnud – tihti näeme veipivaid inimesi bussiootepaviljonides, kaubanduskeskustes või autoroolis. Inimeste arvamused või teadlikkus e-sigarettide suitsetamise kahjulikkusest on varieeruv. Samuti on murettekitav noorte huvi uute nikotiinitoodete vastu. Niisiis avame seekordses Tervisekassa taskuhäälingu episoodis e-sigarettide suitsetamisega seotud arusaamu ja müüte.