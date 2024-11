Hispaanias Andaluusia piirkonnas on hädaolukord endiselt ühes provintsis, mujal hakkab elu normaliseeruma

See puudutab 402 haridusasutust ja koju jääb umbes 95 000 õpilast, kellele lisanduvad Huelva ülikooli tudengid. Hispaania meteoroloogiaagentuur AEMET on andnud oranži hoiatuse Andévalo ja Condado piirkonnale ning rannikule kuni kella 15-ni kohaliku aja järgi, vahendab El Mundo.

Mujal Andaluusia regioonis on haridusasutused täna taas avatud. Eile olid need suures osas suletud Sevilla, Málaga, Granada, Cádizi ja Huelva provintsis. See puudutas 1,3 miljonit õpilast 4978 hariduskeskuses.