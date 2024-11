TÖÖVÕIMEREFORM | Kümne aasta jooksul on seis isegi halvenenud. Jalutu peab endiselt näitama, et jalad pole tagasi kasvanud

Kui töövõimereformi eesmärk oli saada puuetega inimesed tööle ja toetustelt ära, siis nagu Delfi hiljuti kajastas, näitab praegune seis, et 50 900 inimest, kes töövõimetoetust saavad, ei käi endiselt tööl. Töövõimetoetuse saajate seas on ka osaliselt töövõimeliseks hinnatud inimesed, kellest umbes 40% samuti tööl ei käi. Viimasena mainituid on kokku 20 700, nende töövõimetoetus on vaid 350 eurot kuus. Samal ajal näitab statistika, et vähenema on hakanud nende inimeste hulk, kellele üldse puude raskusaste või töövõimetus määratakse.