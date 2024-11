Starovoit ütles, et jõuametkondadele on antud ülesanne tugevdada asulate valvet.

Vene riiklik uudisteagentuur TASS kirjutas 11. novembril, et Ukraina sõjaväelased röövisid Gluškovo asulas maju. Vene sõjablogijad juhtisid selle peale tähelepanu sellele, et Gluškovo ei ole kunagi Ukraina vägede kontrolli all olnud. Pärast seda muudeti TASS-i artiklit.

Video salvestamisel osales üle 40 inimese. Olgovka elanikud ütlevad videos, et Ukraina relvajõudude sissetungi tõttu jäid nad ilma kõigest ja on kodutud. Võimude eraldatud rahast elukoha üürimiseks ei piisa ja põgenikke tööle ei võeta.

Olgovka elanike sõnul on paljud, kes ei evakueerunud, hukkunud või teadmata kadunud. Olgovka on hakanud meenutama õudusfilmi ja paljud kardavad sinna naasta. Küla taastamiseks kulub vähemalt viis aastat.

„Me oleme olnud kolm kuud nagu põrgus, kuhu on meil pöörduda, kust leida pääsetee. Palume teil lõpetada see neetud sõda, mis on võtnud palju süütuid elusid. Me tahame, et meie lapsed näeksid rahutaevast, ei kuuleks raketiohu signaale. Tegelge selle olukorraga ja kuulake piiriäärseid elanikke. Me ei kannata seda omal soovil,“ ütlesid Olgovka elanikud Putinile.