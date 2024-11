„Väljendati, et õpetajate olukorral pole häda midagi.“ Mitukümmend omavalitsust keeldub haridusleppele alla kirjutamast

„See lepe ei anna ju midagi. See on tühi jutt, mis minister räägib. Pettus lihtsalt,“ sõnas Viru-Nigula vallavanem Einar Vallbaum, kelle juhitud kohalik omavalitsus (KOV) haridusleppele alla kirjutada ei soovi.

„Tühjad lubadused, tal (haridusminister Kristina Kallasel – toim) ei ole seda raha, nagu ta räägib. Pole mõtet tühjale paberile alla kirjutada. Riigil on üks rahakott – kõike tahetakse toetada, ka tasuta bussiliine, aga raha ei ole ju. See on puhas sogamine, tegeletakse rahva lollitamisega,“ lisas ta.