VIDEO | Vene võimud teatasid droonirünnakust Krasnodari krais. Ilmselt oli sihikul Krõmski lennuväli

Kondratjev teatas, et Krõmskis kukkusid droonide tükid nelja majavalduse territooriumile ning kahjustada said ühe maja katus ja auto. Krasnoarmeiski rajooni Poltavskaja asulas kahjustasid drooni tükid kuberneri sõnul maja katust ja teisel majal purunesid aknad. Kannatanuid Kondratjevi sõnul ei ole.

Krõmski elanikud teatasid Telegrami kanalile „Astra“, et kuulsid öösel mitmeid plahvatusi. Kinnitamata andmetel püüdsid droonid rünnata Krõmski sõjaväelennuvälja.

Krõmski rajooni juht Sergei Les teatas Telegramis, et seal tõkestati öösel 46 drooni ja tsiviilisikud kannatada ei saanud, aga „Astra“ juhtis tähelepanu sellele, et Les kustutas oma postituse. Uues postituses ei olnud droonide arvu mainitud, aga Les teatas, et osa droone kukkus kahele Krõmski tänavale.